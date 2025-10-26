プロレスラーのダンプ松本（64）が25日、自身のインスタグラムに更新し、92歳の母を紹介した。【写真】タンプ松本の92歳の母誕生日に笑顔「昨日はお母さんの誕生日会だったよ」と母の写真を添え、「お母さん92歳お誕生日おめでとう」「来年も元気に迎えられますように」と祝った。ファンからは「おめでとうございます♪お母様にとって素敵な1年になりますように」「92歳に見えません 若々しい」「笑顔が可愛いお母様です