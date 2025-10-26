地方女子プロジェクトを立ち上げた代表の山本蓮さん（写真：編集部撮影）【漫画】「#私が地元に戻らない理由」地方で暮らす女性の生きづらさ地方に縁がある20〜30代の女性100人以上に行ったインタビューを、SNSで配信する「地方女子プロジェクト」。そこで体験談を語る女性たちは、地方出身・在住あるいは移住者だ。あまり表に出てこなかった彼女たちの心の内を発信する活動が今、注目されている。SNSで公開されている動画の冒頭、