ハピネットは12月24日に、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」製作40周年を記念して、「バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー 40th アニバーサリー・デラックス・エディション 4K UHD＋ブルーレイ セット」を、豪華特典を収録した特別仕様で発売する。価格は1万9800円。●「マーティからドクへの手紙」も付属映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は、1985年に公開されたスティーブン・スピルバーグ氏とロバート・