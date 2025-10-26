中学時代に負った右肩の怪我をきっかけに、原因不明の痛みに悩まされ続けた梅田さん（仮称）。高校時代に医学書で「エーラス・ダンロス症候群（EDS）」の存在を知りますが、診断がつくまでには30年以上の長い年月を要しました。手術を繰り返しながらも続いた全身の不調、そして「気のせい」とされてきた辛い経験。自ら病名を突き止め、やっと理解してくれる医師に出逢えた感動と、難病と共に生きる現在の心境、治療の道のり