元TOKIOの松岡昌宏（48）が25日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。ゲストのタレント神田うの（50）との思い出を語った。実は30年来の仲で、松岡を「マーちゃん」と呼んでいるうの。「遊んでたのは凄い若い時。最後に会ったのは、結婚した後にTOKIOの番組に呼んでもらったから。17、8年会ってない」と久々の再会を喜んだ。松岡は「うのに紹介してもらった人はいっぱいいる