■第62回全日本競歩高畠大会（26日、山形・高畠まほろば競歩コース（1周1.0?の周回コース））国内で初めてとなるマラソン競歩が行われ、東京世界陸上銅メダルの勝木隼人（34、自衛隊体育学校）が2時間55分28秒（速報値）で初優勝を飾った。今大会のマラソン競歩は2026年アジア大会の選考競技会に指定されており、優勝した勝木は日本代表入りへ一歩前進した。 42.195kmを歩く男子マラソン競歩。小雨の降る中、スタートから飛び