お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No・1（34）が、26日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜前7時）に出演。学生時代の失敗談を明かした。フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」にカリスマ3として出演する、お笑いコンビ、カカロニの栗谷（36）、お笑いトリオ、リンダカラー∞のDen（31）とともにトークを展開。山形から上京し、専門学校で番組制作の裏方業務などを学んでいた。就業体験で、野球場の場内スクリー