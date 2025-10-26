「サプラ〜〜イズ!!」９月某日――FRIDAYグルメ担当編集部員のもとに一通のタレコミが届いた。「あのレジェンドマジシャンが″究極のゴーヤチャンプル″を完成させたらしい」その人物とはハンバーガーをメニュー看板から取り出すなどの″出現マジック″で一世を風靡し、’00年代のテレビ界を席巻した伝説のストリートマジシャン・セロ（52）。これまでMr.マリックの「究極の焼きそば」、トランプマンの「極旨カレー」といった、″