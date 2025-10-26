2024年6月、公式戦通算800勝を達成して引退した青野照市九段。今年10月に出版した新書『職業としての将棋棋士』では、勝負の世界に生きる棋士のリアルを赤裸々に語っている。【写真】広瀬章人八段と藤井聡太竜王の勝負に立ち会う青野照市九段ほか前編で語ったのは奨励会からプロになるまでの熾烈な戦いと苦労の数々。後編では「直感を磨く理由」について掘り下げる。いわく「気持ちが悪い手を読まない力」が勝負を分けるのだと