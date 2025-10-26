毎週末に競馬場に通うヘビーな競馬ファンも、馬券は一度も買ったことがない素人も、秋ドラマの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）はまずまず面白く楽しめそうである。目黒蓮"CM王"目前の大活躍も体調問題をファン懸念…ダウンした1年前と酷似する過密スケジュール■JRAも協力、武豊や戸崎圭太が実名出演仕事にやりがいを感じられなかった税理士（妻夫木聡）が、競走馬に魅了されたワンマン社長（佐藤浩市）の秘書と