山口市長選は２６日午前７時から投票が行われている。同１０時現在の投票率は４・４０％で、前回より３・１１ポイント低い。午後８時（一部は午後７時）で締め切られ、即日開票される。市長選には、いずれも無所属で、現職・伊藤和貴候補（６７）（自民・公明推薦）と、新人の政治団体代表・佐々木信夫候補（８７）の２人が立候補。子育て支援の充実、観光振興などを争点に論戦を繰り広げた。