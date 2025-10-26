高市総理大臣が意欲を示すスパイ防止法の制定を巡り、26日のフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」に出演した自民党の鈴木英敬政調会長特別補佐が、党内に新たな組織を立ち上げる方針を明らかにしました。高市総理は、政府の情報収集・分析などのインテリジェンス機能を強化するため、「国家情報局」の創設に向けた検討を指示しています。鈴木氏は、「自民党としてもちゃんと党の中に新しい組織を立ち上げて、情報のところと、スパイ防