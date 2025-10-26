天皇陛下と長女の愛子さまは皇居で行われた雅楽の演奏会を鑑賞されました。午前10時半ごろ、陛下と愛子さまは皇居にある宮内庁楽部に到着されました。父娘お二人での鑑賞は去年の秋に続き4回目で、お二人は装いをクリーム色で揃え、観客に笑顔で会釈をされました。雅楽は、千数百年の伝統がある世界で最も古い音楽文化財で、宮内庁楽部の演奏する雅楽はユネスコの無形文化遺産にも登録されています。雅楽の演奏会は毎年春と秋に行