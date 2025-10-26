お笑いコンビ、カカロニの栗谷（36）が、26日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜前7時）に出演。お笑いを目指したきっかけを話した。フジテレビ系「全力！脱力タイムズ」にカリスマ3として出演する、お笑いトリオ、ぱーてぃーちゃんのすがちゃん最高No・1（34）、お笑いトリオ、リンダカラー∞のDen（31）とともにトークを展開。小学生の頃は人気者だったという。「足が速くて、スポーツ全部できて、めちゃくちゃモテた」。