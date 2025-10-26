J1リーグ第35節で横浜F・マリノスはサンフレッチェ広島と対戦し、3-0の勝利を飾った。少ないチャンスの中で先制ゴールを決めた植中朝日の活躍も大きかったが、試合を決定づける働きをしたのが天野純だ。1点リードの中で迎えた78分より天野は出場したが、86分に自ら獲得したPKを沈めると、後半ATにはCKからジェイソン・キニョーネスのゴールをお膳立て。途中からの出場で1ゴール1アシストという結果を残した。天野は試合後、PKを獲