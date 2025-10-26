◆秋季近畿地区大会▽準々決勝天理―大阪桐蔭（２６日・さとやくスタジアム）来春センバツ出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は準々決勝が行われ、天理（奈良２位）―大阪桐蔭（大阪１位）のスタメンが発表された。大阪桐蔭は、１９２センチの１年生左腕・川本晴大が先発マウンドに上がる。天理はエース右腕の長尾亮大（２年）が先発する。スタメンは以下の通り。【天理】（先攻）１（右）福本大翔２（二）田畑龍