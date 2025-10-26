１０月２６日の東京で９鞍に騎乗予定だった木幡巧也騎手＝美浦・牧光二厩舎＝が病気のため、全レースで乗り替わりとなった。変更は以下の通り。（斤量の変更はなし）１Ｒ（９）ストライプブルー吉田豊２Ｒ（６）グリーンガーネット石橋脩３Ｒ（１０）ダイヤテソーロ石橋脩５Ｒ（７）スクイーズアウト泉谷楓真７Ｒ（６）ライズトゥザトップ石川裕紀人９Ｒ（１１）クインズデ