◆米男子プロゴルフツアーユタ銀行選手権第３日（２５日、米ユタ州ブラックデザート・リゾートＧＣ＝７４２１ヤード、パー７１）日没サスペンデッドとなっていた第２ラウンド（Ｒ）の残りと第３Ｒが行われた。首位と２打差６位から出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は５バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１１アンダーの１１位に順位を下げた。トップと６打差。大西魁斗（ＺＯＺＯ）は１４位で出て５バー