小林陵侑ノルディックスキーの夏の国際大会、グランプリ（GP）ジャンプは25日、ドイツのクリンゲンタールで男子個人最終第11戦（ヒルサイズ＝HS140メートル）が行われ、小林陵侑（チームROY）が144メートル、134メートルの合計270.2点で優勝した。二階堂蓮（日本ビール）は4位、小林朔太郎（雪印メグミルク）は11位だった。（共同）