ジューン・ロックハートさん（米俳優）AP通信などによると23日、老衰のため西部カリフォルニア州サンタモニカの自宅で死去、100歳。コリー犬が活躍する人気のテレビドラマ「名犬ラッシー」で58〜64年、主要キャストを演じた。25年、ニューヨーク生まれ。両親も俳優で、8歳でデビューした。48年に米演劇界で最高の栄誉とされるトニー賞の新人賞（現在は廃止）を受賞したほか、多くの映画に出演した。（ワシントン共同）