「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが更新され、第２戦前の集合写真が公開された。「ＷＳ第２戦、私達の男の子を応援する時間」とメッセージ。フリーマンの妻チェルシーさん、ベッツの妻ブリアンナさんら約３０人が集まり結束の写真を撮影した。ポストシーズンで毎試合撮影される奥さまの集合写真。ワー