立憲民主党の枝野幸男最高顧問は２５日、さいたま市内で講演し、立民が「違憲部分の廃止」を訴える安全保障関連法について「変えなくていい」と言及した。野田代表は関連法の即時廃止を求めない考えを示していたが、党創設者の枝野氏がより踏み込んだ形だ。枝野氏は、成立から１０年の間に「違憲の部分はない」と理由を説明した。関連法は集団的自衛権の限定的な行使を可能にするもので、「（当時の安倍内閣が）『集団的自衛権