「コメダ珈琲店」は、10月29日（水）〜2026年3月上旬（予定）の期間、秋冬の新作ケーキを全国の店舗で発売する。【写真】黒ごまホイップがかくれんぼ！まろやかな甘みの「ごまいもんぶらん」など商品一覧■季節感あふれるケーキが勢ぞろい今回、季節限定で登場する新作ケーキは、「ごちそうカスタード」、「ごまいもんぶらん」、「アプリコットショコラ」、「純栗ぃむ」の全4種。「ごちそうカスタード」は、カラメルが染み