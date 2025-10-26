きょう（26日）未明、丸亀市で男性をなぐり、けがをさせたとして、丸亀市に住む男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、丸亀市土器町西の建設業の男（55）です。警察によりますと、男は、きょう午前1時半ごろ、丸亀市内の飲食店で、丸亀市に住む49歳の男性の顔を数回なぐり、出血を伴うけがをさせた疑いがもたれています。2人は面識はなく、警察の調べに対し、男は「あいつが殴られるようなことをしたからだ」と容疑を