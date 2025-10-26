「全国障害者スポーツ大会」の観戦などのため滋賀県を訪問中の佳子さまが、福祉施設で子どもたちと交流されました。２５日の午後、佳子さまは知的障がいのある子どもたちが暮らす福祉施設を訪問し、１６歳の入所者が作った木工作品を鑑賞されました。（佳子さま）「作っているときに特に心がけているところとか、頑張っているところとかありますか」子どもたちのハンドベル演奏に合わせた合唱に、佳子さまはリズムに合わせ