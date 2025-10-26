体験しながら防災について学ぶイベントが大阪市淀川区の公園で行われました。「ハロウィンｗｉｔｈぼうさい」と銘打って行われたこのイベントは、楽しみながら防災について学び、災害への対応力を地域全体で高めようというのが目的です。防災グッズについて知ることができるゲームや射的などのブースがあり、仮装した子どもたちが訪れていました。また、消防士も仮装して心臓マッサージやＡＥＤの使い方を教えました。「意