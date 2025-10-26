「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ−ドジャース」（２５日、トロント）ドジャース・大谷翔平投手が１番・ＤＨで出場。第２、第３打席は２打席連続で三邪飛に倒れた。初回、ブーイングを浴びながら打席へ。初球、２球と見逃した後、３球目は外寄りの直球を打ち、左飛に倒れた。敵地からは大歓声がわき起こった。第２打席は高め速球につられ、三邪飛。第３打席も内角高めの速球に差し込まれ、三邪飛となった。大谷は