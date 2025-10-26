米民主党のハリス前副大統領＝９月、米ロサンゼルス/Mario Tama/Getty Images（ＣＮＮ）米民主党のカマラ・ハリス前副大統領は、米大統領選への再出馬の可能性を示唆し、「もしかしたら」いつか自身が大統領になるかもしれないと述べた。また、将来、米国で女性が大統領職に就くことになるのを確信していると語った。英ＢＢＣとのインタビューで述べた。ハリス氏は、２０２４年の大統領選で現在大統領を務めるドナルド・トランプ氏