今年も健康診断の季節がやってくる。夏でしっかり脂肪を蓄えたので、肝臓もさぞかし肥えたことだろう。しかし「鋼鉄の肝臓」を持つ私は、いつも肝臓の数値がいたって正常。いずれも基準値内だ。だが、ドクターによると「基準値はあくまで統計的に異常が少ない指標」とのこと。なかでも肝臓の細胞が壊れると血中に漏れ出す酵素ＡＬＴに関しては、「ＡＬＴの基準値である４５以下だから良しとせず、３０を超えた時点で気をつけて欲