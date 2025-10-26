資料山陽自動車道 26日未明、笠岡市の山陽自動車道の上り線で、トラックがガードレールに衝突し運転手の男性が死亡しました。午前０時過ぎ、笠岡市園井の山陽自動車道上り線で兵庫県姫路市の会社員 山之内久貴さん（43）が運転するトラックが中央分離帯のガードレールに衝突ました。その弾みで道路左側の防護壁などに衝突しました。 山之内さんは、頭などを強く打ち病院へ運ばれましたが約1時