岡山西警察署 25日午後５時過ぎ、岡山市北区牟佐の県道で乗用車とオートバイが衝突しました。 この事故で、オートバイは大破し運転していた、岡山市の３４歳の男性が重体となっています。 警察では、乗用車を運転していた、赤磐市の２６歳の派遣社員の男が安全確認を十分していなかったとして過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。 調べに対し、男は容疑を認めているということです。