◇オランダ1部第10節NECナイメヘン2―2ズウォレ（2025年10月25日ズウォレ）サッカーのオランダ1部NECナイメヘンのFW小川航基が、25日に行われた敵地のズウォレ戦で先制点を決めた。前半9分、右サイドの深い位置からのクロスを、中央から右足ダイレクトでゴール右隅に蹴り込んだ。リーグ戦4試合ぶりとなる今季4点目をマーク。だが、相手との接触で右太腿の内側付近を痛めると、自ら手を挙げて交代を申し出た後にピッチに