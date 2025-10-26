千葉県船橋市で道路を横断していた男性が車にはねられ、重傷を負いました。車はそのまま立ち去っていて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。【映像】現場の様子（ガラスの破片のようなものも）26日午前1時20分ごろ、船橋市高根台で「黒色の車両と高齢男性の歩行者が衝突して、車両が逃走した」と目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、道路を横断していた70代くらいの男性が車にはねられ、脳出血やろっ