川崎市長選は２６日午前７時に投票が始まった。午前１０時現在の投票率は、１・７４％で、前回より２・９９ポイント低い。立候補したのは届け出順に、コンサルティング会社社員の国谷涼太氏（２５）（無所属）、政治団体役員の野末明美氏（６０）（無所属、共産推薦）、出版社代表社員の宮部龍彦氏（４６）（諸派＝事務事業評価で税金の使い道を正す党）、４選を目指す現職の福田紀彦氏（５３）（無所属）、前市議の山田瑛理氏