[10.25 U-17女子W杯GL第3節 日本 1-1 パラグアイ]U-17日本女子代表(リトルなでしこ)は25日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップのグループリーグ第3節でU-17パラグアイ女子代表と対戦し、1-1で引き分けた。すでに2連勝で決勝トーナメント進出は確定済み。2勝1分で首位通過を果たした。序盤からペースを握った日本だが、先制点を奪えないまま前半はスコアレスで折り返す。後半に入ると、後半17分に先制を許した。P