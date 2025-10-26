この記事をまとめると ■植物由来のバイオエタノールはCO2増減がゼロと見なされる環境負荷の小さい燃料 ■ブラジルを始めヨーロッパでも普及しているが日本では供給体制が未整備 ■e-fuel・水素燃料の台頭で普及の停滞が予想されるが技術的価値と可能性は依然高い 植物由来のカーボンニュートラル燃料 バイオマス（現生生物）を原料として作られた燃料のことを指す、バイオ燃料という言葉がある。石油燃料は、化石燃料という呼び