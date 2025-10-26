長野市長選は２６日午前７時に投票が始まった。午前１０時現在の投票率は２・２８％で前回より３・０８ポイント低い。立候補したのはいずれも無所属で、新人の前市議、小泉一真氏（５９）、同じく新人で元世界銀行職員の平本浩一氏（５９）、現職で再選を目指す荻原健司氏（５５）、新人で元福祉施設職員の草間重男氏（７５）、新人で前市議の野々村博美氏（６８）（共産党推薦）の計５人。選挙戦では長野駅前の大規模開発事