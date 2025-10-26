“白昼堂々”くわえタバコで銅ケーブル盗む男愛知・岡崎市の電気工事会社で9月29日に撮影されたのは、ガチャガチャと音を立てながら部品を持ち運ぶ男の姿だった。男は白昼堂々、倉庫から部品を盗み出していた。被害に遭った電気工事会社の社長：銅製品なんですけど、工事で撤去したくず線であったり…被害額は5万、6万くらいですかね。常習犯か？くわえタバコで余裕綽々の態度男が会社の倉庫から持ち去ったのは、銅のケーブルだっ