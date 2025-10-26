ワールドシリーズ第2戦米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第2戦に臨んでいる。視聴者の間ではバックネット裏にいる謎のファンが話題になっている。NHK-BS中継などにはっきりと映った。バックネット裏にいたのは、白いスーツ、白い髪、そして白い髭を蓄えてた男性。黒縁メガネをかけたその姿は米国のファストフードチェーン「ケンタッキーフライド