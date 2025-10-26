世界的な観光都市・京都には、国内外から多くの観光客が訪れます。2024年は5606万人に上り、前年比11.5％増。このうち外国人観光客は前年比で53.5%も大幅に増加し、1088万人で過去最高を記録しました。1年を通して楽しめる街ですが、 特に紅葉の時期は、歴史ある建築と紅葉が織りなす秋ならではの風景を見ようと、いっそう大勢の人で賑わいます。そこでおすすめしたいのが、人の流れが比較的落ち着いてくる”夜の観光”。寺院や庭