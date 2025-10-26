名古屋市名東区の施設に女性を盗撮する目的で侵入したとして、三重県警・津南署の38歳の警部補の男が逮捕されました。 建造物侵入の疑いで逮捕されたのは、三重県津南署・刑事課の警部補・小林栄彰容疑者（38）です。 警察によりますと、25日午前10時50分ごろ名古屋市名東区の施設で、小林容疑者が女性客を撮影しているところを従業員が見つけ、警察に通報しました。 駆け付けた警察官が、小林容疑者の持ち物を確認し