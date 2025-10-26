アメリカのトランプ大統領は、ロシアとウクライナの和平合意のめどが立つまでは、プーチン大統領と会談しない考えを示しました。【映像】トランプ大統領 米ロ会談に否定的トランプ大統領は25日、専用機の中で記者団に対し、ロシアとウクライナの和平合意のめどが立つまではプーチン大統領と会うつもりはないという考えを示しました。ウクライナでの停戦に消極的なプーチン氏に対し、「良好な関係を築いてきたが、とても失望