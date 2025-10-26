愛知県警名東署は２６日、三重県津市、同県警警部補の男（３８）を、建造物侵入の疑いで逮捕した。発表によると、男は２５日午前１０時５５分頃、女性を撮影する目的で、名古屋市名東区の店舗に侵入した疑い。同日午後４時４０分頃、店の従業員から「女性客が盗撮された」と１１０番があった。男は「好みの女性がいれば撮影するつもりで立ち入った」と容疑を認めているという。三重県警の山本展慶首席監察官は「警察官として