“ドラマ界のアカデミー賞”とも言われるプライムタイム・エミー賞。中でもドラマシリーズ部門の作品賞は映画界のアカデミー作品賞に比肩する最高栄誉だ。昨年は『SHOGUN 将軍』が作品賞を含む史上最多18部門を受賞し話題を呼んだ。今年の第77回エミー賞の作品賞は『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』（U-NEXTで独占配信中）。映画並みの巨額予算を投じた大作がひしめく中、硬派な医療ドラマが最高栄誉に輝いた。