魚類学者でタレントのさかなクンが25日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時）に出演。東京海洋大学の客員教授として、教壇に立っている様子を明かした。番組では、さかなクンが実際に講義をしている写真が紹介され、MC加藤浩次（56）は「海洋大学だったら、魚が大好きな子たちが集まってるわけですね」と話した。さかなクンは「うれしいことに、自分がこの活動を始めて、その頃によく通ってくださるお子さんがいるん