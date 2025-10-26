スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳線で11月に臨時便の運航を決めた。運航便数は6便。機材はボーイング737-800型機を使用する。これにより運航日には、1日9往復を運航することになる。航空券の発売は10月24日午後3時から開始している。■ダイヤSKY973東京/羽田（11：20）〜札幌/千歳（12：55）／11月15日〜17日SKY974札幌/千歳（16：35）〜東京/羽田（18：15）／11月15日〜17日