TBSで27日、有吉弘行がMCを務める新特番『町を歩けば人がわかる 有吉 ニッポンの道』(23:56〜24:55 ※一部地域を除く)が放送される。東出昌大と有吉弘行ゲストのゆかりの地を歩けば、その人の素顔が見えてくる。道から“人”を紐解く新感覚バラエティ『有吉 ニッポンの道』。MCは無類の散歩好きで知られる有吉弘行。アシスタントはニューヨークの屋敷裕政、嶋佐和也が務める。そして、記念すべき初回ゲストは、俳優・東出昌大。東