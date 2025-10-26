宮城県知事選は２６日午前７時に投票が始まった。午前９時現在の投票率は２・４６％で、前回より１・８７ポイント低い。立候補したのはいずれも無所属で、６選を目指す現職の村井嘉浩氏（６５）と、いずれも新人で、前自民党参院議員の和田政宗氏（５１）、元住宅設備工事業の金山屯（じゅん）氏（８５）、前県議の遊佐美由紀氏（６２）、元角田市職員の伊藤修人氏（３３）の５人。選挙戦では、村井氏による５期２０年の県政