今年1月28日、埼玉県八潮市の交差点で下水道管の腐食による道路陥没事故が発生した。この下水道管は2022年の点検では「ただちに補修の必要はない」と判断されていた1月に起きた埼玉県八潮市の道路陥没は記憶に新しいことだろう。あの事故の原因は下水道管の老朽化だった。そこで国は全国の下水道管を調査し、危険度の高い自治体を公表した。あなたの住んでいる地域は大丈夫なのか？ぜひ確認してほしい！【地図】緊急度?の下水管