パンテオンの外周の壁から観光客が転落して死亡したのを受け、警察は一帯を封鎖した＝２５日/Angelo Carconi/EPA/Shutterstockローマ（ＣＮＮ）イタリアの首都ローマの古代遺跡「パンテオン」で２４日夜遅く、日本人観光客の男性が遺跡を取り囲む壁から転落して死亡した。地元警察がＣＮＮに明らかにした。日本大使館によると、男性はヒビノ・モリマサさん（６９）。遺跡の脇、道路から約７メートル下の位置にある溝に落ちているの